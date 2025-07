Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen Auto und Straßenbahn, PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet,

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6077206

ereignete sich am Dienstagmittag gegen 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Opel. Ein 46-jähriger Opelfahrer fuhr mit seinem Fahrzeug auf der Bergheimerstraße in Richtung Bismarckplatz. Als er über die dortigen Gleise verbotswidrig wenden wollte, kollidierte er mit einer auf gleicher Höhe fahrenden Straßenbahn. Infolge der Kollision wurde der 46-Jährige im Opel eingeklemmt und musste durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg aus dem Fahrzeug befreit werden. Aufgrund der Verletzungen wurde der Opfelfahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die übrigen vier Insassen in dem Opel wurden nicht verletzt. Der 42-jährige Straßenbahnfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 17.500 Euro. Nach Beendigung der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Heidelberg konnte der Schienenverkehr gegen 15:20 Uhr wieder freigegeben werden.

