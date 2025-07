Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Androhung von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung - 18-Jähriger am Bahnhof Limburgerhof festgestellt

Limburgerhof (ots)

Am 29.Juni 2025 gegen 20:10 Uhr, erhielt die Bundespolizei durch das Polizeipräsidium Rheinpfalz die Mitteilung über eine bevorstehende Straftat. Zwei Jugendliche befanden sich in der S2 vom Hauptbahnhof Ludwigshafen in Richtung Bahnhof Limburgerhof. Einer der beiden, ein 18-jähriger syrischer Staatsangehöriger, führte ein Telefonat mit einer weiblichen Person, mit der er sich am Bahnhof Limburgerhof verabredet hatte. Im Anschluss äußerte der 18-Jährige gegenüber seinem Begleiter, dass die betreffende Person erst 14 Jahre alt sei und er auch gegen ihren Willen sexuelle Handlungen vornehmen werde. Eine Mitreisende wurde auf das Gespräch aufmerksam, stellte den Jugendlichen zur Rede und wurde daraufhin von diesem beleidigt. Die Frau informierte die Polizei.

Eine Streife der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 konnte die beiden Jugendlichen am Bahnhof Limburgerhof antreffen. Vor Ort bestätigte der Begleiter des 18-Jährigen die zuvor getätigten Aussagen. Auch das 14-jährige Mädchen konnte am Bahnhof angetroffen werden und bestätigte das Telefonat mit dem Tatverdächtigen. Die Erziehungsberechtigten der 14-Jährigen wurden informiert und nahmen die Jugendliche in ihre Obhut.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Personen vor Ort entlassen. Gegen den 18-jährigen syrischen Staatsangehörigen wurden Ermittlungsverfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sowie wegen Beleidigung eingeleitet.

