Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mann fällt auf Krypto-Betrüger rein

Sömmerda (ots)

Ein 73-Jähriger aus Sömmerda ist Opfer eines Betrugs geworden. Er hatte im Internet eine Anzeige zur Investition in Kryptowährungen gesehen und zunächst 250 Euro überwiesen. In den folgenden Monaten zahlte er, unter dem Eindruck hoher Gewinnversprechen, fast 49.000 Euro an die angeblichen Broker. Als er sich seinen vermeintlichen Gewinn auszahlen lassen wollte, forderten die Betrüger weitere Gebühren, zu einer Auszahlung kam es jedoch nicht. Der Mann erstattete am Donnerstagnachmittag Anzeige bei der Polizei. (SE)

