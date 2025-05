LPI-EF: Mit Vollgas ins Fahrverbot: Polizei erwischt über 300 Raser

Landkreis Sömmerda (ots) - Am Mittwochmorgen kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Verkehrsunfall auf einem Supermarktparkplatz. Eine 58-jährige Opel-Fahrerin war in Kölleda gegen 07:30 Uhr beim Rangieren mit einem Transporter zusammengestoßen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden an beiden Fahrzeugen. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

