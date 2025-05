LPI-EF: Mit 1,2 Promille unterwegs

Erfurt (ots) - Am Mittwochnachmittag geriet in der Kreuzstraße in Erfurt eine Gartenlaube in Brand. Gegen 14:00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Brandort gerufen. Beim Eintreffen stand die Laube bereits in Vollbrand. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine Gasflasche brandursächlich gewesen sein. Die Polizei ...

