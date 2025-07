Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall in Ganderkesee tödlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 26.07.2025, kam es gegen 16:20 Uhr in der Gemeinde Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Eine 65-jährige Motorradfahrerin aus Delmenhorst befuhr als Teil einer Gruppe die Harpstedter Straße in Richtung Harpstedt. Auf Höhe der Straße Meierhafe kam sie in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben und kollidierte anschließend mit einem Baum. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag sie noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die Harpstedter Straße musste auf Höhe der Unfallstelle bis ca. 18:20 Uhr komplett gesperrt werden. Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 5000,- EUR geschätzt.

