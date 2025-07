Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß mit PKW in Ganderkesee verletzt

Am Samstag, den 27.07.2025, befuhr ein 80-jähriger Delmenhorster mit seinem PKW die Adelheider Straße in Richtung Ganderkesee. Auf Höhe der Bachstraße beabsichtigte er einen Pedelec-Fahrer, der die Straße in die gleiche Richtung befuhr, zu überholen. Nach dem Überholvorgang kam es zu einer Berührung, in dessen Folge der 53-Jährige Pedelec-Fahrer aus Bramsche stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Am Pedelec und am PKW entstand jeweils leichter Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 1200EUR

