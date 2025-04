Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Handydiebe dank aufmerksamer Frau gefasst!

Nürnberg (ots)

Am Sonntag (27. April) haben zwei marokkanische Männer ein Smartphone bei einem bisher unbekannten Reisenden im Hauptbahnhof entwendet. Eine 29-jährige Deutsche beobachtete den Vorfall und stellte die Männer zu Rede. Im Anschluss informierte die mutige Zeugin die Bundespolizei.

Sonntagnacht teilte eine 29-Jährige einer Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Nürnberg einen Handydiebstahl mit. Wenige Minuten zuvor beobachtete Sie, wie in der Osthalle ein 16-jähriger Marokkaner sich einem Reisenden näherte und diesem sein Mobiltelefon aus der Gesäßtasche zog. Im Anschluss übergab der junge Mann das Diebesgut an seinen 28-jährigen marokkanischen Komplizen. Die mutige 29-jährige Deutsche ging auf die beiden Männer zu und stellt diese zur Rede. Das Handy wurde durch die Diebe wieder an den Unbekannten ausgehändigt und alle Beteiligten entfernten sich von der Tatörtlichkeit. Die entschlossene Zeugin alarmierte eine im Bahnhof befindliche Bundespolizeistreife, welche sofort nach den beiden Männern fahndete und sie noch im Bahnhof festnahm. Das unbekannte Opfer wurde nicht mehr angetroffen. Er wird wie folgt geschrieben:

- ca. 30 Jahre alt - ca. 1,75 m groß - schwarze Jogginghose und schwarze Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift "POPEYE" - weißen Sneakern

Gegen die beiden Marokkaner hat die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Die Bundespolizei bittet Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Geschädigten geben können, die Bundespolizeiinspektion Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 205551-0 oder per E-Mail an bpoli.nuernberg@polizei.bund.de zu kontaktieren.

