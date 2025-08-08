PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Diebstahl einer Fahrradtasche - Eigentümer bisher unbekannt

  • Bild-Infos
  • Download

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 14. Juli 2025, gegen 11:30 Uhr, wurde vor dem Klinikum Wilhelmshaven eine an einem Fahrrad befestigte Fahrradtasche entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm ein 26-jähriger Täter die Tasche von einem Fahrrad, das an der dortigen Bushaltestelle abgestellt war. Die Tat wurde durch mehrere Zeugen beobachtet. Der Dieb konnte kurze Zeit später durch die Polizei gestellt werden. Die entwendete Tasche wurde sichergestellt. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine Ceviss Satteltasche, in der sich unter anderem ein älteres, stark verrostetes Kettenschloss befand.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet den rechtmäßigen Eigentümer der Tasche oder Personen, die Angaben zu dem Besitzer machen können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

