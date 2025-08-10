Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizeiliche Einsatzbegleitung beim Nordseeman-Triathlon 2025

Wilhelmshaven (ots)

Am Wochenende des 9. und 10. August 2025 fand in Wilhelmshaven der Nordseeman-Triathlon 2025 statt. Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland gewährleistete mit Kräften der Verfügungseinheit sowie unterstützenden Einsatzkräften aus dem gesamten Inspektionsbereich den sicheren und geordneten Ablauf der Veranstaltung.

Zur Absicherung des Radrennens begleiteten ein Polizeikradfahrer sowie eine Fahrradstreife die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. An beiden Veranstaltungstagen kam es im Stadtbereich zu Straßensperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen:

- am 09.08.2025 zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr - am 10.08.2025 zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr

Als die letzten Sportlerinnen und Sportler auf der Laufstrecke von der Laufgeschwindigkeit in ein Gehtempo wechselten, wurde die polizeiliche Begleitung eingestellt und die Athleten in den Individualverkehr entlassen.

Während des Einsatzes kam es zu einem Verstoß gegen Zeichen und Weisungen von Polizeivollzugsbeamten. Ansonsten verlief die Veranstaltung störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell