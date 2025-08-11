Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mehrere Brände in Wilhelmshaven in der Nacht zum 09. August 2025 - gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und Stadt Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 9. August 2025, kam es im Stadtgebiet Wilhelmshaven zu mehreren Bränden.

Am frühen Freitagabend, 8. August 2025, kurz vor 19:00 Uhr brannte ein Müllbehälter in der Marktstraße. Gegen 02:10 Uhr brannte in der Kieler Straße ein Pkw. Wenig später standen drei Papiercontainer auf einem Garagenhof im Bereich Schulstraße/Lilienburgstraße in Flammen. Um 03:37 Uhr folgten weitere Brandmeldungen: Im Bereich Grenzstraße/Postgang sowie im Bereich Postgang/Kieler Straße standen weitere Container in Flammen. Ein weiterer Brand ereignete sich im Bereich Börsenstraße/Mozartstraße, bei dem ein Pkw betroffen war. Da der Rauch in ein nebenstehendes Wohnhaus drang, mussten 14 Personen kurzfristig aus ihren Wohnungen evakuiert werden.

Im weiteren Verlauf wurden zusätzliche Brände gemeldet: ein Containerbrand in der Bahnhofstraße sowie mehrere Containerbrände an verschiedenen Stellen der Grenzstraße.

Die Feuerwehr konnte alle Brände löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zu möglichen Zusammenhängen zwischen den einzelnen Brandorten dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell