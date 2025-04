Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wietze (ots)

Am Sonntag, den 27. April 2025 ist es gegen 16:25 Uhr auf der Bundesstraße 214 zwischen Jeversen und Wietze zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen. Ein 49 -jähriger befuhr mit seinem VW die B214 aus Richtung Jeversen kommend in Fahrtrichtung Wietze, als ihm ein bislang unbekannter Fahrer mit einem schwarzen Pkw entgegenkam. Dieser überholte trotz Gegenverkehr ein anderes Fahrzeug. Der VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, musste ausweichen und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw landete im Straßengraben, wobei sowohl Sachschaden am Fahrzeug als auch Flurschaden entstand. Verletzt wurde niemand. Der entgegenkommende Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum beteiligten schwarzen Pkw oder dessen Fahrer geben können, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05146 98623-0.

