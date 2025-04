Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Wathlingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 16.04.2025, 18:00 Uhr bis 17.04.2025, 06:30 Uhr einen PKW in Wathlingen beschädigt. Der Audi stand in der Straße "Steigerring" in Wathlingen. Im genannten Zeitraum wurden an dem Fahrzeug mehrere Scheiben eingeschlagen, vermutlich mit Hilfe eines Gullydeckels. Außerdem wurde das Autoradio entwendet und das Fahrzeug einige Meter nach vorne bewegt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

