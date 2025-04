Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Räuberische Erpressung in einen Supermarkt in Nienhagen

Celle (ots)

Heute Morgen ist es in Nienhagen zu einer schweren räuberischen Erpressung gekommen. Zwei unbekannte Täter passten gegen 05:45 Uhr die drei Mitarbeitenden des Supermarktes in der Straße "Klosterhof" an einem Nebeneingang ab. Sie zwangen die beiden 34 und 35 Jahre alten Männer sowie die 48 Jahre alte Frau in einen Raum im Inneren des Gebäudes. Dort forderten sie die drei Opfer zur Herausgabe des Geldes auf. Nach der Tat schlossen die beiden vermummten Täter die drei Angestellten in den Raum ein und flüchteten in Richtung Schafstallweg. Die Ermittlungen dauern an. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-277-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell