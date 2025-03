PP Ravensburg: Fehlalarm an Schule sorgt für größeren Polizeieinsatz

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Dieb in Haus entdeckt Einen Fremden hat eine Bewohnerin am Montag kurz vor 15 Uhr im ersten Obergeschoss ihres Hauses in der Dornierstraße überrascht. Der Unbekannte gab an, eine Toilette gesucht zu haben und flüchtete umgehend zu Fuß. In der Folge stellte sich heraus, dass der Täter Bargeld aus dem Haus entwendet hat. Eine Fahndung der Polizei nach dem Mann, der zwischen 50 und ...

