POL-CE: "Car"-Freitag - Polizei Celle stellt mehrere Verstöße fest

Celle (ots)

Auch in diesem Jahr hat die Polizei Celle zum sogenannten "Carfreitag" intensive Verkehrskontrollen durchgeführt. Der Fokus lag dabei insbesondere auf den technischen Veränderungen an den Fahrzeugen. Seit vielen Jahren nutzen Fahrer den stillen, kirchlichen Karfreitag, um am sogenannten "Car-Freitag" ihre leistungsstarken Fahrzeuge zur Schau zu stellen - dabei kommt es immer wieder zu Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten. In der Zeit von Freitagmittag bis Freitagabend kontrollierten die Beamten in diesem Zusammenhang 15 Fahrzeuge in Stadt und Landkreis Celle. Dabei stellten sie in sieben Fällen Verstöße fest, unter anderem waren dies abgelaufene Hauptuntersuchungen, unzulässige Fahrzeugumbauten (z. B. illegales Tuning) oder andere sicherheitsrelevante Mängel. Die festgestellten Mängel müssen nun von den Fahrzeughaltern innerhalb einer bestimmten Frist behoben und vom TÜV überprüft werden. Trauriger Spitzenreiter war eine 20 Jahre alter BMW-Fahrer, der im Stadtgebiet Celle mit mehr als 100 km/h unterwegs war. Ihn erwartet nun unter anderem ein Verfahren wegen eines illegalen Autorennens

