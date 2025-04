Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Einbruch auf einer Sportanlage - mehrere Container aufgebrochen

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntag, 13.04.2025 18:00 Uhr bis Montag, 14.04.2025 19:20 Uhr versucht, in eine Wohnung auf einer Sportanlage an der Nienburger Straße in Celle einzubrechen. Der Versuch misslang. Außerdem brachen die unbekannten Täter mehrere Container und Lagerräume auf dem Gelände auf. Ob etwas entwendet wurde, steht momentan noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Celle bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05141-2770 zu melden.

