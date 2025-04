Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebe stehlen Werkzeuge von einer Baustelle

Celle (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in der Straße "Torfgraben" in Celle zu einem Diebstahl gekommen. Die unbekannten Täter brachen auf einer dortigen Baustelle mehrere Container auf und entwendeten unter anderem diverse Werkzeuge und Geräte. Außerdem bewegten sie dort einen Bagger. Der Schaden beläuft sich auf über 50.000 Euro. Wer am Wochenende verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

