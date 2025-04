Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ergänzung zum Zeugenaufruf

Celle / Nienhagen (ots)

Im Zusammenhang mit der räuberischen Erpressung gestern in Nienhagen haben die bisherigen Ermittlungen ergeben, dass die beiden Täter vermutlich mit einem PKW geflüchtet sind. Das Fahrzeug, dass nicht näher beschrieben werden kann, entfernte sich unmittelbar nach der Tat aus dem Kreuzungsbereich Dorfstraße / Schafstallweg und fuhr in Richtung Ortsausgang / Adelheidsdorf / B3. Wer zu dem Tatzeitpunkt (gestern 05:45 Uhr) in dem Bereich ein auffälliges bzw. schnellfahrendes Fahrzeug gesehen hat, möge sich bitte bei der Polizei in Celle melden. Außerdem war zum Zeitpunkt der Tat ein Radfahrer / eine Radfahrerin in dem Bereich des Tatortes unterwegs. Diese Person wird ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell