POL-KA: (KA) Wiesental - 21-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Kreisstraße 3529 in Büchenau wurde ein 22-jähriger Fahrradfahrer von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der junge Mann gegen 16:30 Uhr von einem Feldweg kommend die K3529 zwischen zwei an der dortigen Ampelanlage wartenden Fahrzeugen überqueren. Hierbei ...

mehr