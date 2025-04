Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Kreisstraße 3529 in Büchenau wurde ein 22-jähriger Fahrradfahrer von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der junge Mann gegen 16:30 Uhr von einem Feldweg kommend die K3529 zwischen zwei an der dortigen Ampelanlage wartenden Fahrzeugen überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Golf, dessen 18-jährige Fahrerin gerade von Büchenau kommend in nördliche Richtung fuhr. Infolge der Kollision stürzte der Velofahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

