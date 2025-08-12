PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Einbruchdiebstahl in Bockhorn

Bockhorn (ots)

In der Zeit vom 09.08.2025, gegen 17:00 Uhr, bis zum 11.08.2025, gegen 07:45 Uhr, drangen derzeit unbekannte Täter gewaltsam in eine im Umbau befindliche Sporthalle in der Schulstraße in Bockhorn ein und entwendeten aus dieser Kupfer sowie andere Metalle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

