Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Einbruchdiebstahl in Bockhorn
Bockhorn (ots)
In der Zeit vom 09.08.2025, gegen 17:00 Uhr, bis zum 11.08.2025, gegen 07:45 Uhr, drangen derzeit unbekannte Täter gewaltsam in eine im Umbau befindliche Sporthalle in der Schulstraße in Bockhorn ein und entwendeten aus dieser Kupfer sowie andere Metalle.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.
