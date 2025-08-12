Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Trunkenheitsfahrt in Varel
Varel (ots)
Am 11.08.2025, gegen 15:30 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass eine augenscheinlich alkoholisierte Person auf einem Verbrauchermarktparkplatz in Varel-Obenstrohe in einen PKW eingestiegen und losgefahren ist.
Die alarmierten Polizeibeamten konnten wenig später einen 57-jährigen aus Wiefelstede antreffen, der unter erheblichem Alkoholeinfluss seinen PKW geführt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,93 Promille.
Aufgrund dessen wurde dem 57-jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell