Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheitsfahrt in Varel

Varel (ots)

Am 11.08.2025, gegen 15:30 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass eine augenscheinlich alkoholisierte Person auf einem Verbrauchermarktparkplatz in Varel-Obenstrohe in einen PKW eingestiegen und losgefahren ist.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten wenig später einen 57-jährigen aus Wiefelstede antreffen, der unter erheblichem Alkoholeinfluss seinen PKW geführt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,93 Promille.

Aufgrund dessen wurde dem 57-jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

