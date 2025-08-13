Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Öffentlichkeitsfahndung - 67-jähriger Mann aus Wilhelmshaven weiterhin vermisst - Nachtrag

Wilhelmshaven/Schortens (ots)

Wie bereits berichtet, wird seit Freitag, dem 8. August 2025, ein 67-jähriger Mann aus Wilhelmshaven vermisst (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/6093782 ).

Nach aktuellem Ermittlungsstand führt der Vermisste kein Fahrrad mehr mit sich. Dieses wurde am vergangenen Wochenende von einem Bürger im Bereich der Emsstraße, Höhe Hausnummer 60, in Wilhelmshaven aufgefunden und am Montag der Polizei gemeldet. Ein Abgleich durch die Angehörigen bestätigte zweifelsfrei, dass es sich um das Fahrrad des Vermissten handelt.

Neue Erkenntnisse haben zudem ergeben, dass der Mann nicht - wie zunächst angenommen - eine rote Kapuzenjacke trägt, sondern ein weißes T-Shirt. Weiterhin soll er mit einer blauen Jeans oder einer hellgrauen Hose mit schwarzem Gürtel bekleidet sein und schwarze Schuhe tragen. Außerdem führt er eine Brille mit schwarzer Brillenkette mit sich.

Ein Hinweis aus der Bevölkerung deutet auf eine mögliche Sichtung am Montagmittag im Bereich Roffhausen hin. Daraufhin hat die Polizei die Suchmaßnahmen in den Bereichen Roffhausen, Sande und Schortens intensiviert.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort geben können oder den Mann gesehen haben, sich umgehend unter der Telefonnummer 04421 942-0 oder über den Notruf 110 zu melden. Der Vermisste sollte bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte unbedingt im Sichtbereich gehalten werden.

