Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Versuchter Mord sowie versuchte schwere Brandstiftung in St. Wendel

Saarbrücken (ots)

Am Donnerstagabend, 3.4.2025, kam es gegen 23:00 Uhr an einem arabischen Lebensmittelmarkt in der Brühlstraße 8 in St. Wendel, zu einem Brandgeschehen.

Durch einen 64-jährigen Mann wurden Holzpaletten, die im Eingangsbereich des Lebensmittelmarktes abgestellt waren, in Brand gesetzt. Mehrere Menschen, die im brandbetroffenen Mehrfamilienhaus wohnen, konnten das Gebäude aufgrund des schnell um sich greifenden Feuers im Eingangsbereich des Erdgeschosses nicht mehr verlassen. Zeugen, die unmittelbar nach der Brandlegung auf die Flammen aufmerksam wurden, löschten das Feuer mit Hilfe von Feuerlöschern und konnten so ein weiteres Übergreifen auf das Gebäude bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Feuerwehr verhindern.

In Tatortnähe konnte der Tatverdächtige durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion St. Wendel festgenommen werden; bei der Festnahme leistete der Tatverdächtige Widerstand.

Seitens der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde die Tat als versuchter Mord und versuchte schwere Brandstiftung eingestuft. Der Festgenommene wurde nach richterlicher Vorführung und Verkündigung eines U-Haftbefehls am Freitag, 04.04.2025, der JVA Saarbrücken zugeführt.

Die Ermittlungen des Polizeilichen Staatsschutzes, insbesondere zum Tatmotiv, dauern an.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell