Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (bub) Am 01.04.2025, zwischen 07:30 und 19:00 Uhr kam es in der Straße Am Sonnenkamp zu einer Verkehrsunfallflucht. Der beschädigte Toyota Yaris war gegenüber dem Alten- und Pflegezentrum an Straßenrand geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug - möglicherweise ein Bus oder Lkw - streifte den Toyota und beschädigte diesen so. Der Schaden wird derzeit auf ca. 750EUR geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 entgegen.

