PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen in Schortens

Schortens (ots)

In der Zeit vom 12.08.2025, gegen 18:00 Uhr, bis zum 13.08.2025, gegen 08:00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Täterschaft in der Oldenburger Straße in Schortens, in Höhe des Postwegs, mit einem Schlagwerkzeug diverse Glasscheiben eines Einzelhandelsgeschäfts sowie eines Bürogebäudes. Hierbei ist ein erheblicher Sachschaden entstanden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461 98493-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 14:31

    POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen in Varel

    Varel (ots) - Am Montag, den 11.08.2025, bog gegen 17:25 Uhr ein 42-jähriger auf der Oldenburger Straße in Varel mit seinem PKW nach links auf ein Grundstück ab. Ein 24-jähriger hatte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Kraftrad mehrere Fahrzeuge überholt und stieß gegen den abbiegenden PKW. Bei dem Zusammenstoß wurden der 24-jährige Motorradfahrer und ein 9-jähriges Kind, welches in dem PKW mitgefahren ist, leicht ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 14:28

    POL-WHV: Trunkenheitsfahrt in Varel

    Varel (ots) - Am 11.08.2025, gegen 15:30 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass eine augenscheinlich alkoholisierte Person auf einem Verbrauchermarktparkplatz in Varel-Obenstrohe in einen PKW eingestiegen und losgefahren ist. Die alarmierten Polizeibeamten konnten wenig später einen 57-jährigen aus Wiefelstede antreffen, der unter erheblichem Alkoholeinfluss seinen PKW geführt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren