Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen in Schortens
Schortens (ots)
In der Zeit vom 12.08.2025, gegen 18:00 Uhr, bis zum 13.08.2025, gegen 08:00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Täterschaft in der Oldenburger Straße in Schortens, in Höhe des Postwegs, mit einem Schlagwerkzeug diverse Glasscheiben eines Einzelhandelsgeschäfts sowie eines Bürogebäudes. Hierbei ist ein erheblicher Sachschaden entstanden.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461 98493-0 in Verbindung zu setzen.
