Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfallflucht mit Fahrerflucht in Hooksiel
Hooksiel (ots)
Am Montag, den 11.08.2025, zwischen 16:30 und 17:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Bäderstraße ein geparkter Pkw beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.
Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hooksiel unter 04463-8089123 oder beim Polizeikommissariat Jever unter 04461-74490 zu melden.
