POL-PDKL: Unbekannte Täter brechen Eisautomaten auf

Kaiserslautern (ots) - Ein Motorroller ist in der Nacht zu Dienstag in der Bierstraße gestohlen worden. Wie der Halter des Fahrzeugs am späten Vormittag der Polizei meldete, hatte er das Kleinkraftrad im Innenhof einer Werkstatt abgestellt. Am Dienstagmorgen fiel auf, dass der Roller verschwunden ist. Eine erste Sichtung der Überwachungsvideos für das Areal ergab, dass sich in der Nacht gegen 4.40 Uhr drei Jugendliche an dem Zweirad zu schaffen machten. Bei dem ...

mehr