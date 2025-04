Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Verdacht auf sexuelle Belästigung auf Hamburger S-Bahnsteig-

Hamburg (ots)

Nach erstem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll ein Mann (m. 29) am 12.04.2025 gegen 01.00 Uhr einer Frau (w. 29) auf dem S-Bahnsteig im S-Bahnhaltepunkt Stellingen von hinten an das Gesäß und anschließend an den Intimbereich gefasst haben. Daraufhin kam es zu verbalen Streitigkeiten zwischen der Begleitperson (Vater) der Geschädigten und dem Tatverdächtigen.

"Eine Präsenzstreife der Bundespolizei wurde auf dem Bahnsteig auf die Streitigkeiten aufmerksam und trennte die Personen voneinander."

Nach Überprüfung der Personaldaten schilderte die Geschädigte gegenüber den eingesetzten Bundespolizisten die Tathandlung, die auch von einer weiteren Zeugin bestätigt wurde.

"Die Geschädigte stand sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens."

Der Tatverdächtige (m.29) gab die Tat nicht zu und verhielt sich insgesamt sehr uneinsichtig und unkooperativ.

"Gegen den Beschuldigten wurde ein entsprechendes Strafverfahren (Verdacht auf sexuelle Belästigung) eingeleitet."

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der Beschuldigte vor Ort wieder entlassen werden.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

"Ein Opferschutzbeauftragter der Bundespolizei wird zeitnah Kontakt zur Geschädigten aufnehmen, um bei Bedarf Hilfsangebote anzubieten."

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell