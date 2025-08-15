Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an PKW.

Schortens (ots)

Zwischen Sonntag, 10.08.2025, 14:00 Uhr, und Montag, 11.08.2025, 09:00 Uhr, wurden in der Straße Taubenweg zwei Reifen eines auf einem Privatgrundstück geparkten Pkw beschädigt. Die bislang unbekannte Täterschaft nutzte hierfür ein spitzes Werkzeug.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Täterinnen bzw. Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schortens unter Telefon 04461/984930 zu melden.

