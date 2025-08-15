PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Betrunkener Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis

Bockhorn (ots)

Am Donnerstag gegen 21:23 Uhr wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung ein 25-jähriger Führer eines Motorrades in der Wilhelmshavener Straße in Bockhorn angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem bestand zum Zeitpunkt der Kontrolle kein Versicherungsschutz. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 12:43

    POL-WHV: Sachbeschädigung an PKW.

    Schortens (ots) - Zwischen Sonntag, 10.08.2025, 14:00 Uhr, und Montag, 11.08.2025, 09:00 Uhr, wurden in der Straße Taubenweg zwei Reifen eines auf einem Privatgrundstück geparkten Pkw beschädigt. Die bislang unbekannte Täterschaft nutzte hierfür ein spitzes Werkzeug. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Täterinnen bzw. Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schortens unter Telefon 04461/984930 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 12:38

    POL-WHV: Trickdiebstahl

    Sande (ots) - Am Mittwoch, 13.08.2025, zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, kam es in der Stettiner Straße 16 zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 86-jährigen Frau. Ein unbekannter Mann verschaffte sich unter dem Vorwand, das Wasser abstellen zu müssen, Zutritt zur Wohnung. Währenddessen betrat ein zweiter Mann die Wohnung und entwendete gezielt Geld und Schmuck. Beide Täter waren komplett schwarz gekleidet (ähnlich Arbeitskleidung der Marke Engelbert Strauss). Laut ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 12:34

    POL-WHV: Verkehrsunfallflucht mit Fahrerflucht in Hooksiel

    Hooksiel (ots) - Am Montag, den 11.08.2025, zwischen 16:30 und 17:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Bäderstraße ein geparkter Pkw beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren