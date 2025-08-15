Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Betrunkener Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis
Bockhorn (ots)
Am Donnerstag gegen 21:23 Uhr wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung ein 25-jähriger Führer eines Motorrades in der Wilhelmshavener Straße in Bockhorn angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem bestand zum Zeitpunkt der Kontrolle kein Versicherungsschutz. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.
