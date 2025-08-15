POL-WHV: Betrunkener Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis

Hooksiel (ots) - Am Montag, den 11.08.2025, zwischen 16:30 und 17:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Bäderstraße ein geparkter Pkw beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. ...

