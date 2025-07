Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Firmengelände - Unbekannte entwenden Werkzeuge und Metalle

Hiddenhausen (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Firma an der Industriestraße stellte am Mittwoch (09.07.) in den frühen Morgenstunden fest, dass ein Hubwagen außerhalb des Firmengeländes im Anlieferungsbereich stand. Als der Mann dann in Richtung des Eingangs ging, stellte er fest, dass die Tür offenstand. Im Gebäudeinneren haben der oder die unbekannten Täter mehrere Schränke gewaltsam geöffnet, ehe sie diese durchsuchten. Zudem entleerten sie einen Feuerlöscher. Nach einer ersten Durchsicht entwendeten sie mehrere Werkzeuge und Metalle. Die Höhe des Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei übernommen hat. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstagabend, 21.30 Uhr und Mittwoch, 4.55 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

