Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: E-Bike entwendet - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein Herforder stellte sein E-Bike der Marke Cube gestern (09.07.), um 14.28 Uhr an einem Fahrradständer an der Elisabethstraße ab. Er sicherte das schwarze E-Bike mit einem Fahrradschloss und nahm das Steuerungsmodul an sich. Als er etwa zwei Stunden später zu dem Fahrradständer zurückkehrte, stellte er fest, dass Unbekannte sein E-Bike entwendet haben. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 4.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Verbleib des E-Bikes machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

