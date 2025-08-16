PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 15.08.2025

Wilhelmshaven (ots)

Brand von Altpapiercontainern und eines Pkw

Am 16.08.2025, in der Zeit von 01:00 Uhr bis 02:10 Uhr, kam es an 
einem Containerstellplatz in der Virchowstraße (OT Innenstadt) und an
zwei Stellplätzen in der Zedelius- und Flensburger Straße (OT
Heppens) zu Bränden mehrerer Altpapiersammelbehälter. An den 
Brandorten konnten die Beamten feststellen, dass der Inhalt dieser 
Altpapiersammelbehälter aus bisher nicht geklärter Ursache in
Brand geraten war. Für die Brandlegeung an mindestens einem der 
Altpapiersammelbehälter im Bereich der Flensburger Straße konnten 
hinreichende Tatverdachtsmomente gegen eine 25-jährige
Wilhelmshavenerin erlangt werden. Nach erfolgter vorläufiger 
Festnahme dieser Frau wurden die erforderlichen polizeilichen 
Maßnahmen durchgeführt. Nach der sich daran anschließenden
Rücksprache mit der StA Oldenburg erfolgte die Entlassung der Frau 
aus dem polizeilichen Gewahrsam. Durch die zügig aufgenommenen 
Löscharbeiten konnte das Übergreifen auf weitere Sammelbehälter 
verhindert werden. Die brandbetroffenen Sammelbehälter wurden 
allerdings stark beschädigt bzw. komplett zerstört.

Am 16.08.2025, gg. 03:25 Uhr, mussten Beamte der Polizeiinspektion 
Wilhelmshaven/Friesland zum Brand eines Pkw im Bereich der 
Paul-Hug-Straße (OT Innenstadt) ausrücken. Am Brandort stellte die
Polizei einen aus bisher unklaren Umständen in Brand geratenen Pkw 
fest. Zeugen, die mit diesen Brandereignissen im Zusammenhang 
stehende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich
bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 
04421-9420 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

