36-Jähriger "sammelt" Straftaten

München (ots)

Ein 36-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag (23. Oktober) ohne gültigen Fahrschein von Ingolstadt nach München gefahren. Auf der Bundespolizeiwache stellte sich heraus, dass auch der mitgeführte Elektroroller nicht rechtmäßig in seinem Besitz war. Gegen 15:30 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion München von einem Zugbegleiter über einen Mann ohne gültigen Fahrschein im Zug von Ingolstadt nach München informiert. Nachdem er zur Bearbeitung zur Bundespolizeiwache in der Denisstraße gebracht wurde, stellte sich bei der Überprüfung der Fahrzeugidentifikationsnummer heraus, dass der mitgeführte E-Scooter nicht ihm gehörte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Roller einem 50-jährigen Ingolstädter gehörte und dieser den Diebstahl seines mit einem Schloss gesicherten Rollers bereits in Ingolstadt bemerkt hatte. Zudem wurde bei einer Durchsuchung des 36-jährigen Ungarn eine Fahrpreisnacherhebung der Deutschen Bahn vom selben Tag aufgefunden, da der Mann zuvor ohne gültigen Fahrschein von München nach Ingolstadt gefahren war. Eine Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ergab, dass der Wohnsitzlose nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wieder auf freien Fuß gesetzt werden sollte. Der Mann wurde wegen Erschleichens von Leistungen und besonders schwerem Fall des Diebstahls angezeigt. Die abschließende Sachbearbeitung des Diebstahlsdeliktes wird zuständigkeitshalber von der Polizei des Freistaates Bayern übernommen.

