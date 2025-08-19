Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Altstadtfest Jever 2025 - Unfallgeschehen

Jever (ots)

Am 10.08.2025, gegen 13:30 Uhr, kam es auf dem Altstadtfest während des Betriebes eines Fahrgeschäfts zu einem Unfall. Eine 18-jährige Mitfahrerin stürzte im laufenden Fahrbetrieb aus dem Fahrgeschäft, nachdem ein Sicherheitsbügel augenscheinlich nicht eingerastet war. Unmittelbar zuvor war das Fahrgeschäft angehalten worden, um Fahrgäste aussteigen zu lassen. Beim erneuten Start kam es dann zum Unfall.

Eine externe Begutachtung durch einen Sachverständigen ergab, dass der Sicherungsbügel nicht eingerastet gewesen ist. In der Folge hätte das Gerät nicht starten dürfen. Der Start ist normalerweise durch einen Sicherheitsmechanismus verhindert. Hier lag jedoch ein technischer Defekt in der Anlagenüberwachung vor, sodass die Fahrt gestartet werden konnte.

Die 18-Jährige konnte mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen werden und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Nach Aussage des Fahrgeschäftsbetreibers wird das Fahrgeschäft erst wieder in Betrieb genommen, wenn zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen installiert worden sind.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell