Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Zusammenstoß zwischen Streetstepper und Pedelec
Varel (ots)
Am Montag gegen 15:55 Uhr befuhr eine 59-jährige Frau aus Braunschweig mit einem sogenannten Streetstepper den Radweg der Dangaster Straße. Ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer aus Varel setzte zeitgleich zu einem Überholvorgang an. Dabei lenkte die 59-Jährige nach links, sodass es zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge kam. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell