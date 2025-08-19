POL-WHV: Zusammenstoß zwischen Streetstepper und Pedelec

Jever (ots) - Am 10.08.2025, gegen 13:30 Uhr, kam es auf dem Altstadtfest während des Betriebes eines Fahrgeschäfts zu einem Unfall. Eine 18-jährige Mitfahrerin stürzte im laufenden Fahrbetrieb aus dem Fahrgeschäft, nachdem ein Sicherheitsbügel augenscheinlich nicht eingerastet war. Unmittelbar zuvor war das Fahrgeschäft angehalten worden, um Fahrgäste aussteigen zu lassen. Beim erneuten Start kam es dann zum ...

mehr