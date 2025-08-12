PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Grauer 5er BMW beschädigt: Unfallbeteiligter entfernt sich von der Örtlichkeit

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (5. August 2025), 18:00 Uhr und Donnerstag (7. August 2025), 11:30 Uhr kam es an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 39-jähriger Halter eines grauen 5er BMW hatte den Wagen auf einer Parkfläche, mit Front in Richtung Hubertusstraße, abgestellt. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde der Wagen im Bereich des vorderen Stoßfängers sowie im Bereich des vorderen Radkastens auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallbeteiligte, welcher nach aktuellem Ermittlungsstand möglicherweise in einem roten Fahrzeug unterwegs gewesen war, entfernte sich von der Unfallstelle. Der 39-jährige Halter des beschädigten Wagens aus Kevelaer erstattete Anzeige.

Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

