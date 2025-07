Polizei Paderborn

POL-PB: Weitere Einbrüche in Autos im Stadtgebiet - Die Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach den zuletzt gemeldeten Einbrüchen in Autos auf Paderborner Stadtgebiet (s. Pressebereicht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6082578) haben weitere Fahrzeuginhaber Anzeige erstattet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Franz-Kocks-Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus durchwühlte ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen Samstag, 19. Juli, 10.00 Uhr, und Mittwoch, 23. Juli, 09.00 Uhr, einen Mercedes Benz Vito. Im Ferrariweg in Paderborn ging ein Täter zwischen Montag, 21. Juli, 19.00 Uhr, und Dienstag, 22. Juli, 07.00 Uhr, einen Mini Cooper an, während Mittwochnacht, 23. Juli, ein VW Golf in der Estkowskistraße geöffnet und durchwühlt wurde. Der Täter floh im Anschluss jeweils in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Gleichzeitig warnt die Behörde davor, Geld oder sonstige Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Ein Auto ist kein Tresor. Bestmöglich sollte das Handschuhfach offen stehen, um anzuzeigen, dass sich auch dort keine Sachen von Wert befinden. Darüber hinaus sollten Autos immer verschlossen sein und ebenso alle Fenster geschlossen werden.

