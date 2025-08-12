Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Bremskabel eines Pedelecs durchtrennt: 18-Jährige stürzt und verletzt sich leicht

Goch (ots)

Am Montag (11. August 2025) kam es zwischen 08:10 Uhr und 08:27 Uhr an der Bahnhofstraße in Goch zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine 18-jährige Frau aus Goch hatte im genannten Zeitraum ihr Pedelec an einer Hauswand abgestellt, als durch einen bislang unbekannten Täter, die Bremskabel des Pedelecs durchtrennt wurden. Die Frau setzte nach Rückkehr zum Pedelec ihre Fahrt fort und stürzte im Bereich der Gartenstraße aufgrund der nicht funktionierenden Bremsen. Durch den Sturz zog sich die Frau leichte Verletzungen zu, während am Pedelec weiterer Sachschaden entstand. Eine Gefahr für weitere Verkehrsteilnehmende bestand laut der 18-Jährigen nicht.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell