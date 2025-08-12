PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Schwerer Diebstahl in Gärtnereibetrieb: Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Geldern (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag (10.8.2025), 20:00 Uhr, und Montag (11.8.2025), 6:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter widerrechtlich Zugang zum Gelände eines Gärtnereibetriebes am Stellenweg. Sie überstiegen den Gitterzaun des Grundstücks und schnitten Kupferkabel der Bewässerungsanlage ab. Insgesamt wurden ca. 580 Meter Kupferkabel entwendet.

Die Kriminalpolizei Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02831-1250.(se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren