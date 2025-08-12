POL-KLE: Schwerer Diebstahl in Gärtnereibetrieb: Die Polizei bittet um Zeugenhinweise
Geldern (ots)
Im Zeitraum zwischen Sonntag (10.8.2025), 20:00 Uhr, und Montag (11.8.2025), 6:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter widerrechtlich Zugang zum Gelände eines Gärtnereibetriebes am Stellenweg. Sie überstiegen den Gitterzaun des Grundstücks und schnitten Kupferkabel der Bewässerungsanlage ab. Insgesamt wurden ca. 580 Meter Kupferkabel entwendet.
Die Kriminalpolizei Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02831-1250.(se)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell