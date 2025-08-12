Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Schwerer Diebstahl in Gärtnereibetrieb: Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Geldern (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag (10.8.2025), 20:00 Uhr, und Montag (11.8.2025), 6:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter widerrechtlich Zugang zum Gelände eines Gärtnereibetriebes am Stellenweg. Sie überstiegen den Gitterzaun des Grundstücks und schnitten Kupferkabel der Bewässerungsanlage ab. Insgesamt wurden ca. 580 Meter Kupferkabel entwendet.

Die Kriminalpolizei Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02831-1250.(se)

