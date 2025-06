POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Einbruch in Lagerhalle der Gemeinde - Polizei sucht Zeugen

Wildberg (ots) - Ein Sachschaden von rund 80.000 Euro ist das Resultat eines Brandes im Wildberger Stadtteil Effringen. Nach aktuellem Kenntnisstand meldete eine aufmerksame Zeugin am Freitag gegen 17.20 Uhr eine brennende Holzhütte in einem Hinterhof in der Hauptstraße. Das Feuer breitete sich schnell aus und griff auf einen im Nahbereich abgestellten ...

