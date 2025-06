Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Brand einer Holzhütte - Zeugen gesucht

Wildberg (ots)

Ein Sachschaden von rund 80.000 Euro ist das Resultat eines Brandes im Wildberger Stadtteil Effringen.

Nach aktuellem Kenntnisstand meldete eine aufmerksame Zeugin am Freitag gegen 17.20 Uhr eine brennende Holzhütte in einem Hinterhof in der Hauptstraße. Das Feuer breitete sich schnell aus und griff auf einen im Nahbereich abgestellten Fahrzeuganhänger sowie den Dachstuhl einer angrenzenden Garage über. Auch die Terrasse und eine Fensterscheibe des angrenzenden Hauses wurden durch die entstandene Hitze in Mitleidenschaft gezogen.

Die herbeigerufene Feuerwehr Wildberg war mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen.

Eine mögliche Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, unter der Rufnummer 07231 / 186 4444, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

