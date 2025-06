POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Betrunken auf Fahrrad unterwegs

Höfen an der Enz (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag unberechtigt Zugang zum Rathaus in der Wildbader Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand betraten die unbekannten Täter zwischen 18.10 Uhr und 07.30 Uhr am Folgetag das Gebäude über den Kursaal und durchsuchten anschließend mehrere Räumlichkeiten des Gebäudes. Hierbei öffneten sie auf gewaltsame Art ...

mehr