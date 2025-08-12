PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verteilerkasten beschädigt und Kupferkabel entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Goch-Pfalzdorf (ots)

Im Zeitraum von Freitag (8. August 2025), 14:00 Uhr und Montag (11. August 2025), 06:30 Uhr kam es an der Motzfeldstraße in Goch zu einem Einbruchdiebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Baustellengelände und beschädigten dort einen Verteilerkasten. Mit mehreren Metern Kupferkabel entfernten sich die Täter schließlich von der Örtlichkeit.

Die Kripo Goch sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

