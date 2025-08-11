Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Abgestelltes Fahrzeug beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Goch (ots)

Im Zeitraum von Freitag (8. August 2025), 22:38 Uhr und Samstag (9. August 2025), 10:15 Uhr kam es an der Gartenstraße in Goch zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein in einer Parkbucht abgestellter grüner Opel Vectra im Bereich des Außenspiegels, auf der Fahrerseite, beschädigt. Die 22-jährige Nutzerin des Wagens erhielt durch einen unbeteiligten Zeugen Kenntnis über die Beschädigungen am Fahrzeug und informierte die Polizei.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

