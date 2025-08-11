Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Versuchter Einbruch

Zeugen sehen Täter flüchten

Emmerich (ots)

Am Freitagabend (8. August 2025) gegen kurz vor 23:00 Uhr hörten die Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Großer Wall ein lautes Geräusch. Als sie nachschauten sahen sie, wie offenbar jemand von außen die Fensterscheibe des Badezimmerfenster der im ersten Obergeschoss liegenden Wohnung einschlug. Die Bewohner - eine 66-Jährige und ein 18-Jähriger - zogen sich darauf hin in einen anderen Raum zurück und wählten den Notruf. Zeitglich sahen Zeugen, die im Auto saßen und vor der roten Ampel an der Kreuzung Großer Wall/Van-Gülpen-Straße/Pesthof halten mussten, wie zwei Personen vom Vordach des Mehrfamilienhauses sprangen und in Richtung am Löwentor davonrannten. Nach Angaben der Zeugen handelte es sich wahrscheinlich um zwei Männer, einer trug eine graue Jacke, der andere eine braune. Beide hatten die Kapuze über den Kopf gezogen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

