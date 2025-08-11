PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Straßenbaum durch Markise beschädigt: Wohnmobil entfernt sich von der Unfallörtlichkeit

POL-KLE: Kleve - Straßenbaum durch Markise beschädigt: Wohnmobil entfernt sich von der Unfallörtlichkeit
  • Bild-Infos
  • Download

Kleve (ots)

Am Samstag (9. August 2025) wurde gegen 14:15 Uhr durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden, welcher mit seinem Wohnmobil die Sackstraße in Kleve in Richtung Albersallee befuhr, ein Straßenbaum beschädigt. Die oder der Unfallverursacher befuhr die Straße mit seinem Wohnmobil, während die seitlich am Fahrzeug angebrachte Markise noch ausgefahren war. Durch die Kollision der Markise mit dem Baum riss ein Großteil der Markise ab und verblieb an der Unfallörtlichkeit. Am Baum entstand Sachschaden. Ein unbeteiligter Zeuge hatte zum Unfallzeitpunkt einen lauten Knall wahrgenommen und die Polizei über die Verkehrsunfallflucht informiert.

Zeugen, welche Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt geben können, melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Polizei Kleve. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 10:48

    POL-KLE: Kleve - Alleinunfall / Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich schwer

    Kleve (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen (10. August 2025) hat sich ein 38-Jähriger aus Kleve schwer verletzt. Der Mann fuhr gegen 03:50 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Geh- und Radweg an der Uedemer Straße in Richtung Materborn. Aus unklarer Ursache kam er vom Radweg ab und prallte gegen einen Leitpfosten. Der Klever verletzte sich und wurde ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:04

    POL-KLE: Unfallflucht - grauer BMW X3 vorne links beschädigt/Polizei erbittet Hinweise

    Emmerich (ots) - Am Donnerstag (07.08.2025) ereignete sich im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr auf dem Parkplatz am Eltener Markt in Emmerich-Elten eine Verkehrsunfallflucht. Die Insassen des grauen BMW X3 bemerkten nach Rückkehr zu ihrem Fahrzeug Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren