Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Straßenbaum durch Markise beschädigt: Wohnmobil entfernt sich von der Unfallörtlichkeit

Kleve (ots)

Am Samstag (9. August 2025) wurde gegen 14:15 Uhr durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden, welcher mit seinem Wohnmobil die Sackstraße in Kleve in Richtung Albersallee befuhr, ein Straßenbaum beschädigt. Die oder der Unfallverursacher befuhr die Straße mit seinem Wohnmobil, während die seitlich am Fahrzeug angebrachte Markise noch ausgefahren war. Durch die Kollision der Markise mit dem Baum riss ein Großteil der Markise ab und verblieb an der Unfallörtlichkeit. Am Baum entstand Sachschaden. Ein unbeteiligter Zeuge hatte zum Unfallzeitpunkt einen lauten Knall wahrgenommen und die Polizei über die Verkehrsunfallflucht informiert.

Zeugen, welche Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt geben können, melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Polizei Kleve. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell