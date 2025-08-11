Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfall zwischen PKW und Motorrad: 52-jähriger Motorradfahrer bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Emmerich (ots)

Am Samstag (9.8.2025) ereignete sich in an der Kreuzung Weseler Straße/Netterdensche Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Frau aus Emmerich befuhr mit ihrem Ford Focus die Netterdensche Straße in Richtung A 3 und wollte an der Kreuzung nach links abbiegen. Beim Abbiegevorgang stieß sie mit einem 52-jährigen Motorradfahrer mit Wohnsitz in den Niederlanden zusammen, der die Netterdensche Straße befuhr. Der 52-jährige wollte auf der Netterdenschen Straße weiter geradeaus in Richtung Emmerich fahren.

Beim Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Sowohl am PKW als auch am Motorrad entstanden Sachschäden. (se.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell